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Источник: «Дженоа» возглавит Тиагу Мотта, а не Каррера

04:23
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Тиагу Мотта станет новым главным тренером «Дженоа», сообщает Tuttomercatoweb. О назначении экс-игрока «Барселоны» будет объявлено сегодня, 22 октября. Это будет его первая работа, ранее он руководил юношеской командой «ПСЖ».

Также на пост наставника «Дженоа» претендует Массимо Каррера. Экс-тренер «Спартака» возглавит команду только в случае отказа Мотты.

После 8 туров серии А «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице с 5 очками. Нынешний главный тренер команды Аурелио Андреаццоли в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

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