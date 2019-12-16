Источник: «Дженоа» может уволить Мотту

Руководство «Дженоа» рассматривает возможность увольнения главного тренера Тиагу Мотты. 37-летнего специалиста может сменить Давиде Баллардини, сообщает Tuttosport.

Мотта возглавил «Дженоа» в конце октябре. Но команда под его руководством пока не может покинуть зону вылета: после 16-и туров в активе «грифонов» 11 очков. Команда занимает 19-е место.

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