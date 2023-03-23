Источник: Дибала подал в суд на «Ювентус» и хочет получить 50 миллионов евро

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала, ранее выступавший за «Ювентус», обратился в суд, чтобы получить от своего бывшего клуба 50 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, аргентинец достиг принципиальной договоренности с туринским клубом о продлении контракта на пять лет в конце прошлого сезона, но руководство «Юве» «зебр» передумало и не стало продлевать соглашение с нападающим.

Футболист планирует получить 50 миллионов евро, что является разницей между обещанным «Ювентусом» пятилетним контрактом и трехлетним соглашением с «Ромой», в которой сейчас выступает игрок.

В текущем сезоне 29-летний аргентинец сыграл за римлян 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.