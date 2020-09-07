Источник: Девушка Роналду согласилась стать его женой

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Об этом сообщает El Mundo. Девушка ответила согласием.

Сообщается, что португалец сделал предложение на вечеринке, которую организовала Родригес. На вечеринке не было членов их семей, но были друзья футболиста.

Пара пока не назначила дату свадьбы. Вероятно, в ближайшее время ее не будет. В то же время, они планируют помолвку. Источник также указал, что Роналду думает об уходе из футбола. Нападающий ранее заявлял об этом в интервью.

У 35-летнего футболиста четверо детей. Джорджина Родригес — мать его дочери Аланы Мартины.