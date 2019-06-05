Источник: дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд

Дело в отношении нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не было закрыто, утверждает журналист Spiegel Рафаэл Бушманн в Твиттере. Американка Кэтрин Майорга подала на него в суд по обвинению в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. В 2010-м она получила от представителей португальца 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

Ранее в СМИ сообщалось, что суд закрыл дело, однако Бушманн утверждает, что адвокаты передали в Федеральный суд.