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Источник: чемпионат Италии продолжится не раньше 9 мая

19:21

Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что чемпионат Италии, вероятно, продолжится не раньше 9 мая.

Ранее турнир был остановлен из-за распространения коронавируса до 3 апреля.

— Откровенно говоря, сейчас сложно делать прогнозы, — цитирует Прециози Football Italia. — Гадеемся, что вирус не будет распространяться дальше. Думаю, что запрет правительства продлится и после Пасхи.

Серия А и Тальянская федерация футбола договорились по поводу 9 мая. Сначала игрокам нужно продолжить тренировки, чтобы вернуться в форму, что потребует пару недель.

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