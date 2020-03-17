Источник: чемпионат Италии продолжится не раньше 9 мая

Президент «Дженоа» Энрико Прециози сообщил, что чемпионат Италии, вероятно, продолжится не раньше 9 мая.

Ранее турнир был остановлен из-за распространения коронавируса до 3 апреля.

— Откровенно говоря, сейчас сложно делать прогнозы, — цитирует Прециози Football Italia. — Гадеемся, что вирус не будет распространяться дальше. Думаю, что запрет правительства продлится и после Пасхи.