Источник: Барцальи пригласили в «Ювентус», чтобы помочь адаптироваться де Лигту

Как сообщал «СЭ», бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил должность в клубе. Он стал техническим помощником главного тренера туринцев Маурицио Сарри.

По информации La gazzetta dello Sport, 38-летний итальянец приглашен в команду, в первую очередь, для работы с защитником Маттейсом де Лигтом. Он должен помочь 20-летнему голландцу адаптироваться в команде и в серии А.

Барцальи выступал за клуб в период с 2011 по 2019 годы и провел 281 матч, выиграв чемпионат Италии восемь раз и дважды доходя до финала Лиги чемпионов.

Напомним, что сумма трансфера де Лигта из «Аякса» составила 75 миллионов евро.

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