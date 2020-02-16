Источник: Балотелли шантажировала несовершеннолетняя девушка

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли стал жертвой шантажа со стороны несовершеннолетней девушки, утверждает издание Giornale di Vicenza. 17-летняя жительница Виченцы переписывалась с форвардом, когда он играл за «Ниццу», при этом она скрывала свой реальный возраст. После того, как они занялись сексом, она раскрыла, что ей нет 18 лет и потребовала 100 тысяч евро за молчание.

Она угрожала Балотелли рассказать все прессе и заодно подать заявление в полицию по обвинению в изнасиловании.

Сейчас полиция Виченцы расследует инцидент.