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Источник: Балотелли шантажировала несовершеннолетняя девушка

14:24

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли стал жертвой шантажа со стороны несовершеннолетней девушки, утверждает издание Giornale di Vicenza. 17-летняя жительница Виченцы переписывалась с форвардом, когда он играл за «Ниццу», при этом она скрывала свой реальный возраст. После того, как они занялись сексом, она раскрыла, что ей нет 18 лет и потребовала 100 тысяч евро за молчание.

Она угрожала Балотелли рассказать все прессе и заодно подать заявление в полицию по обвинению в изнасиловании.

Сейчас полиция Виченцы расследует инцидент.

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