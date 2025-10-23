Источник: «Аталанта» хочет продлить контракт с защитником Бернаскони до 2030 года

«Аталанта» намерена продлить контракт с защитником Лоренцо Бернаскони, сообщил журналист Николо Скира.

По данным источника, обновленное соглашение с 21-летним итальянцем будет рассчитано до 2030 года.

Текущий контракт с игроком действует до 30 июня 2027 года. Он играет за основную команду «Аталанты» с июля 2025 года.

В сезоне-2025/26 в шести матчах защитник не отметился результативными действиями.