Источник: Анчелотти может быть уволен из «Наполи», если команда не победит «Удинезе»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти в ближайшее время может лишиться своего поста. Если команда не победит «Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии, то итальянский специалист может быть уволен, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Сменить его может Дженнаро Гаттузо. Правда, руководство не намерено объявлять о переменах в тренерском штабе до окончания группового этапа Лиги чемпионов.

41-летний Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» по окончании прошедшего сезона. Под его руководством команда заняла пятое место, не сумев попасть в Лигу чемпионов.

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