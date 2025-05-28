Источник: Аллегри близок к договоренности с «Миланом» о возвращении на пост главного тренера
Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан» в ближайшее время, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.
По информации источника, стороны близки к достижению устной договоренности. Сделка может быть закрыта в скором времени.
Ранее сообщалось, что Аллегри заменит Антонио Конте на посту главного тренера «Наполи».
57-летний специалист с мая 2024 года остается без работы. Последним его клубом был «Ювентус», а до этого, с 2010 по 2014 год, Аллегри тренировал «Милан».
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2
|Наполи
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|0-0
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3
|Рома
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Удинезе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|23.08
|00:00
|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
|00:00
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|00:00
|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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