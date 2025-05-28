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28 мая 2025, 22:59

Источник: Аллегри близок к договоренности с «Миланом» о возвращении на пост главного тренера

Алина Савинова

Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан» в ближайшее время, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, стороны близки к достижению устной договоренности. Сделка может быть закрыта в скором времени.

Ранее сообщалось, что Аллегри заменит Антонио Конте на посту главного тренера «Наполи».

57-летний специалист с мая 2024 года остается без работы. Последним его клубом был «Ювентус», а до этого, с 2010 по 2014 год, Аллегри тренировал «Милан».

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Футбол
ФК Милан
Массимилиано Аллегри
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2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
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 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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