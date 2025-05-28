Источник: Аллегри близок к договоренности с «Миланом» о возвращении на пост главного тренера

Массимилиано Аллегри может возглавить «Милан» в ближайшее время, сообщает журналист Relevo Маттео Моретто.

По информации источника, стороны близки к достижению устной договоренности. Сделка может быть закрыта в скором времени.

Ранее сообщалось, что Аллегри заменит Антонио Конте на посту главного тренера «Наполи».

57-летний специалист с мая 2024 года остается без работы. Последним его клубом был «Ювентус», а до этого, с 2010 по 2014 год, Аллегри тренировал «Милан».