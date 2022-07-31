Источник: Алексей Миранчук подпишет контракт с «Торино» до 2026 года

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино», пишет инсайдер Николо Скира.

Туринский клуб арендует 26-летнего россиянина на сезон с опцией выкупа следующим летом. Он подпишет контракт с «Торино» до 2026 года.

Сумма выкупа трансфера хавбека оценивается в 12 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.