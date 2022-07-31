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Сегодня, 15:47

Источник: Алексей Миранчук подпишет контракт с «Торино» до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук близок к переходу в «Торино», пишет инсайдер Николо Скира.

Туринский клуб арендует 26-летнего россиянина на сезон с опцией выкупа следующим летом. Он подпишет контракт с «Торино» до 2026 года.

Сумма выкупа трансфера хавбека оценивается в 12 миллионов евро.

Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В прошлом сезоне он провел 25 матчей за команду из Бергамо, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Его контракт с «Аталантой» действует до конца июня 2024-го.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука
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