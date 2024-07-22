Источник: новый контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан на пять лет

«Интер» продлил контракт с форвардом Лаутаро Мартинесом, сообщил Фабрицио Романо со ссылкой на президента клуба Джузеппе Маротту.

Новое соглашение игрока рассчитано на пять лет, по которому он будет получать 9 млн евро в год. Официальное объявление будет в ближайшие дни.

26-летний Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. В сезоне-2023/24 аргентинец принял участие в 44 матчах, забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.