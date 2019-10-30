Исполнительный директор «Милана»: «В будущем мы будем инвестировать в опытных игроков»

Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис рассказал о трансферной стратегии клуба.

— Я сделаю все возможное, чтобы помочь нашему клубу вернуться на правильный путь, — цитирует Газидиса Gazzetta dello Sport. — Я убежден, что мы достигнем нашей цели, если будем вместе работать даже в самые сложные моменты.

Сейчас у «Милана» самая молодая команда в серии А. Вероятно, в будущем мы будем инвестировать в опытных игроков, которые станут примером для молодежи.

После 9 туров «Милан» занимает 14-е место в серии А с 10 очками.