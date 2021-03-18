Ирландский депутат Европарламента пришел на заседание в футболке «Торино»

Ирландский депутат Европарламента и болельщик «Торино» Мик Уоллес отметил победу любимой команды в матче 24-го тура чемпионата Италии над «Сассуоло» (3:2).

Уоллес 17 марта пришел на заседание Европарламента в футболке туринской команды.

«Сегодня День Святого Патрика, а несколько минут назад случилось так, что «Торино» обыграл «Сассуоло» в невероятно важном матче. И тот факт, что это происходит в День Святого Патрика, делает меня безмерно счастливым», — сазал Уоллес.

Уоллес уже не в первый раз появляется в футболке «Торино» в Европарламенте.