«Интеру» предложили Коне из «Ромы»

«Интеру» предложили трансфер полузащитника «Ромы» Ману Коне, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, с предложением о переходе выступили агенты 24-летнего француза. Сумма сделки может составить около 30 миллионов евро.

Коне играет за «Рому» с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 он в 46 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.