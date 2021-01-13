Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался по поводу победы своей команды в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1).

Решающий гол на 119-й минуте забил форвард Ромелу Лукаку.

«Мы заслужили эту победу и могли добиться ее в основное время. Футблисты «Интера» отлично играли все 120 минут, действовали в хорошем темпе, были организованы и интенсивны. Это был сильнейший состав «Интера» из ныне возможных. Важно было пройти в следующую стадию», — цитирует Конте пресс-служба «Интера».

В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» сыграет с «Миланом».