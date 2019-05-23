"Интер" заработает 63 миллиона евро за попадание в Лигу чемпионов

"Интер" получит 63 миллиона евро в случае выхода в Лигу чемпионов, информирует La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в контрактах клуба с брендами Pirelli, Nike и Suning прописаны суммы за попадание в Лигу чемпионов. В сумме "Интер" может заработать до 63 миллионов евро.

Перед заключительным туром серии А "черно-синие" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. В последнем матче чемпионата "Интер" примет "Эмполи". Участие в Лиге чемпионов на следующий сезон будет гарантировано в случае победы в этой игре.

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