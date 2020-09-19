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«Интер» заплатит за Видаля 1 миллион евро

19 сентября 2020, 23:46
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«Барселона» и «Интер» договорилась об условиях трансфера полузащитника Артуро Видаля. Миланский клуб заплатит за чилийца 1 миллион евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

В скором времени хавбек должен прилететь в Милан, чтобы завершить сделку.

Ранее сообщалось, что Видаль уже согласовал контракт с «Интером». Его годовая зарплата составит 6 миллионов евро без учета бонусов, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления еще на один год.

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