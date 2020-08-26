«Интер» заплатит за Тонали 35 миллионов евро

Полузащитник «Брешиа» Сандро Тонали станет игроком «Интера», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб договорился об аренде 20-летнего футболиста с обязательством выкупа в 2021 году. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

Итальянец будет зарабатывать в «Интере» 2,5 миллиона евро за сезон. Его соглашение с черно-синими будет действовать до июня 2024 года.

В завершившемся сезоне Тонали провел за «Брешиа» 34 матча, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.