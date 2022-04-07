«Интер» заинтересован в возвращении Лукаку, но предпочел бы взять его в аренду

«Интер» открыт к идее возвращения нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

По данным Mirror, итальянский клуб предпочел бы взять футболиста в аренду.

28-летний форвард выступал за «Интер» с 2019 года, из которого в 2021 перешел в «Челси» за 115 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В сезоне-2021/22 Лукаку забил 12 голов и отдал две результативных передачи в 36 матчах за «Челси».