«Интер» заинтересован в покупке защитника Ачерби

«Интер» рассматривает несколько трансферных целей, чтобы укрепить оборону.

Как сообщает Calciomercato, защитники Франческо Ачерби из «Лацио» и Дан-Аксель Загаду являются одними из кандидатов, которых клуб планируют приобрести.

Ранее сообщалось, что «Милан» проявляет интерес к Ачерби, который летом может уйти из «Лацио».В прошедшем сезоне 34-летний футболист сыграл в 36 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Загаду в прошедшем сезоне провел 19 матчей за «Боруссию» и не отметился результативными действиями. Действие его контракта с клубом закончилось 30 июня 2022 года.