«Интер» забил два гола за три минуты и вырвал победу у «Фиорентины»

В матче 2-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Фиорентину».

Миланцы смогли вырвать победу со счетом 4:3. Причем два гола «нерадзурри» забили на 87-й и 89-й минутах матча, до этого уступая в счете.

Чемпионат Италии. Серия А

2-й тур

«Интер» — «Фиорентина» — 4:3 (1:1)

Голы: Куаме, 3 (0:1). Мартинес, 45+2 (1:1). Чеккерини, 52 — в свои ворота (2:1). Кастровилли, 57 (2:2). Кьеза, 63 (2:3). Лукаку, 87 (3:3). Д`Амброзио, 89 (4:3).

«Интер»: Ханданович, Коларов, Д`Амброзио, Бастони, Янг (Хакими, 65), Эриксен (Сенси, 64), Брозович (Видаль, 75), Барелла (Наингголан, 74), Перишич (Санчес, 78), Лукаку, Мартинес.

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура (Валеро, 61), Бираги, Кастровилли, Амрабат, Рибери (Кутроне, 83), Кьеза (Лирола, 69), Куаме (Влахович, 61).

Предупреждения: Барелла, 7. Чеккерини, 32.

Судья: Кальварезе (Италия).

26 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».