Забавный эпизод произошел перед матчем чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». Хавбек миланцев Артуро Видаль тепло поприветствовал защитника соперников Джорджо Кьеллини. Во время дружеских объятий он случайно поцеловал эмблему «Юве». Эпизод примечателен тем, что с 2011 по 2015 год Видаль защищал цвета туринской команды.

Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off ? pic.twitter.com/VduftSgVN4 — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Примечательно, что на 13-й минуте Видаль открыл счет, для него этот мяч стал первым в составе «Интера» в серии A.

Трансляция матча «Интер» — «Ювентус»