«Интер» — «Ювентус»: Видаль перед матчем поцеловал эмблему «Юве»
17 января 2021, 23:26
Забавный эпизод произошел перед матчем чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». Хавбек миланцев Артуро Видаль тепло поприветствовал защитника соперников Джорджо Кьеллини. Во время дружеских объятий он случайно поцеловал эмблему «Юве». Эпизод примечателен тем, что с 2011 по 2015 год Видаль защищал цвета туринской команды.
Vidal accidentally kissed the Juventus badge before kick off ? pic.twitter.com/VduftSgVN4— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021
Примечательно, что на 13-й минуте Видаль открыл счет, для него этот мяч стал первым в составе «Интера» в серии A.
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