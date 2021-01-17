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«Интер» — «Ювентус»: Видаль перед матчем поцеловал эмблему «Юве»

17 января 2021, 23:26
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Забавный эпизод произошел перед матчем чемпионата Италии между «Интером» и «Ювентусом». Хавбек миланцев Артуро Видаль тепло поприветствовал защитника соперников Джорджо Кьеллини. Во время дружеских объятий он случайно поцеловал эмблему «Юве». Эпизод примечателен тем, что с 2011 по 2015 год Видаль защищал цвета туринской команды.

Примечательно, что на 13-й минуте Видаль открыл счет, для него этот мяч стал первым в составе «Интера» в серии A.

Трансляция матча «Интер» — «Ювентус»

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