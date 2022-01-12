«Интер» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом».

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Ювентус»: Перин, Де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандру, Бернардески, Маккенни, Локателли, Рабьо, Кулушевки, Мората.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.