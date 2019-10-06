Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на матч 7-го тура чемпионата Италии. После шести туров команды занимают два первых места в таблице серии A.

«Интер»: Ханданович, Годин, Де Фрай, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Сенси, Асамоа, Лаутаро, Лукаку.

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча «Интер» — «Ювентус»