«Интер» и «Ювентус» поделили очки в матче серии А, команды забили 8 голов

«Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 9-го тура серии А — 4:4.

У «нерадзурри» дважды реализовал пенальти Петр Зелиньски, еще по одному голу забили Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис. У «бьянконери» отметились Душан Влахович, Тимоти Веа и Кенан Йылдыз, который оформил дубль после выхода на замену при счете 2:4 в пользу «Интера».

«Интер» набрал 18 очков и занимает второе место в таблице серии А. У лидера «Наполи» — 22 очка. «Ювентус» — третий с 17 очками.