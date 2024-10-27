«Интер» и «Ювентус» поделили очки в матче серии А, команды забили 8 голов
«Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 9-го тура серии А — 4:4.
У «нерадзурри» дважды реализовал пенальти Петр Зелиньски, еще по одному голу забили Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис. У «бьянконери» отметились Душан Влахович, Тимоти Веа и Кенан Йылдыз, который оформил дубль после выхода на замену при счете 2:4 в пользу «Интера».
«Интер» набрал 18 очков и занимает второе место в таблице серии А. У лидера «Наполи» — 22 очка. «Ювентус» — третий с 17 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|9
|7
|1
|1
|16-5
|22
|
2
|Интер
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|
3
|Ювентус
|9
|4
|5
|0
|15-5
|17
|
4
|Удинезе
|9
|5
|1
|3
|12-11
|16
|
5
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|24-14
|16
|
6
|Лацио
|9
|5
|1
|3
|17-12
|16
|
7
|Милан
|8
|4
|2
|2
|16-9
|14
|
8
|Торино
|9
|4
|2
|3
|15-14
|14
|
9
|Фиорентина
|8
|3
|4
|1
|15-8
|13
|
10
|Эмполи
|9
|2
|5
|2
|7-6
|11
|
11
|Рома
|8
|2
|4
|2
|8-6
|10
|
12
|Комо
|9
|2
|3
|4
|11-16
|9
|
13
|Болонья
|8
|1
|6
|1
|9-11
|9
|
14
|Кальяри
|9
|2
|3
|4
|8-15
|9
|
15
|Верона
|9
|3
|0
|6
|13-21
|9
|
16
|Монца
|9
|1
|5
|3
|10-11
|8
|
17
|Парма
|9
|1
|5
|3
|12-14
|8
|
18
|Дженоа
|9
|1
|3
|5
|7-20
|6
|
19
|Венеция
|9
|1
|2
|6
|7-16
|5
|
20
|Лечче
|9
|1
|2
|6
|3-19
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|19:30
|
Удинезе – Кальяри
|2 : 0
|25.10
|21:45
|
Торино – Комо
|1 : 0
|26.10
|16:00
|
Наполи – Лечче
|1 : 0
|26.10
|19:00
|
Болонья – Милан
|- : -
|26.10
|21:45
|
Аталанта – Верона
|6 : 1
|27.10
|14:30
|
Парма – Эмполи
|1 : 1
|27.10
|17:00
|
Лацио – Дженоа
|3 : 0
|27.10
|17:00
|
Монца – Венеция
|2 : 2
|27.10
|20:00
|
Интер – Ювентус
|4 : 4
|27.10
|22:45
|
Фиорентина – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|10
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|7
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Алессио Романьоли
Лацио
|7
|1
|1
Новости