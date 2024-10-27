Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:54

«Интер» и «Ювентус» поделили очки в матче серии А, команды забили 8 голов

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кенан Йылдыз.
Фото Reuters

«Интер» дома сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 9-го тура серии А — 4:4.

У «нерадзурри» дважды реализовал пенальти Петр Зелиньски, еще по одному голу забили Генрих Мхитарян и Дензел Дюмфрис. У «бьянконери» отметились Душан Влахович, Тимоти Веа и Кенан Йылдыз, который оформил дубль после выхода на замену при счете 2:4 в пользу «Интера».

«Интер» набрал 18 очков и занимает второе место в таблице серии А. У лидера «Наполи» — 22 очка. «Ювентус» — третий с 17 очками.

Италия. Серия А. 9-й тур
27 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:4
Ювентус

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Серия А
Читайте также
Глава Бундесбанка заявил о начале упадка немецкой экономики с весны 2022 года
Задержаны двое из четырех пропавших осужденных из исправительного центра в Забайкалье
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
Идеальная контратака хозяев, спаситель Батраков и слишком грубая ничья. Что случилось в матче «Зенит» - «Локомотив»
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Интер» и «Ювентус» впервые в истории серии А забили 5 голов в первом тайме очного матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 9 7 1 1 16-5 22
2
 Интер 9 5 3 1 21-13 18
3
 Ювентус 9 4 5 0 15-5 17
4
 Удинезе 9 5 1 3 12-11 16
5
 Аталанта 9 5 1 3 24-14 16
6
 Лацио 9 5 1 3 17-12 16
7
 Милан 8 4 2 2 16-9 14
8
 Торино 9 4 2 3 15-14 14
9
 Фиорентина 8 3 4 1 15-8 13
10
 Эмполи 9 2 5 2 7-6 11
11
 Рома 8 2 4 2 8-6 10
12
 Комо 9 2 3 4 11-16 9
13
 Болонья 8 1 6 1 9-11 9
14
 Кальяри 9 2 3 4 8-15 9
15
 Верона 9 3 0 6 13-21 9
16
 Монца 9 1 5 3 10-11 8
17
 Парма 9 1 5 3 12-14 8
18
 Дженоа 9 1 3 5 7-20 6
19
 Венеция 9 1 2 6 7-16 5
20
 Лечче 9 1 2 6 3-19 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 19:30
Удинезе – Кальяри
 2 : 0
25.10 21:45
Торино – Комо
 1 : 0
26.10 16:00
Наполи – Лечче
 1 : 0
26.10 19:00
Болонья – Милан
 - : -
26.10 21:45
Аталанта – Верона
 6 : 1
27.10 14:30
Парма – Эмполи
 1 : 1
27.10 17:00
Лацио – Дженоа
 3 : 0
27.10 17:00
Монца – Венеция
 2 : 2
27.10 20:00
Интер – Ювентус
 4 : 4
27.10 22:45
Фиорентина – Рома
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 7
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Алессио Романьоли

Алессио Романьоли

Лацио

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости