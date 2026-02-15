15 февраля, 00:43

«Интер» в большинстве вырвал победу над «Ювентусом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Интер» в Милане победил «Ювентус» в 25-м туре Серии А — 3:2.
«Интер» на своем поле обыграл «Ювентус» в матче 25-го тура итальянской Серии А — 3:2.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Андреа Камбьясо на 17-й минуте. Спустя 9 минут защитник туринцев забил в ворота соперника и сравнял счет.

На 42-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Пьер Калюлю.

На 76-й минуте миланцев вывел вперед Франческо Эспозито. Гости отыгрались на 83-й минуте, забил Мануэль Локателли.

Победу хозяевам принес Петр Зелиньски на 90-й минуте.

«Интер» (61 очко) одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Серии А. «Ювентус» (46 очков) опустился на пятую позицию в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур.
14 февраля, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Интер
3:2
Ювентус

«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2
 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3
 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4
 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5
 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6
 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7
 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8
 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9
 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10
 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11
 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12
 Торино 38 12 9 17 44-63 45
13
 Парма 38 11 12 15 28-46 45
14
 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15
 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16
 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17
 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18
 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19
 Верона 38 3 12 23 25-61 21
20
 Пиза 38 2 12 24 26-71 18
Результаты / календарь
22.05 21:45 Фиорентина – Аталанта 1 : 1
23.05 19:00 Болонья – Интер 3 : 3
23.05 21:45 Лацио – Пиза 2 : 1
24.05 16:00 Парма – Сассуоло 1 : 0
24.05 19:00 Наполи – Удинезе 1 : 0
24.05 21:45 Милан – Кальяри 1 : 2
24.05 21:45 Кремонезе – Комо 1 : 4
24.05 21:45 Лечче – Дженоа 1 : 0
24.05 21:45 Торино – Ювентус 2 : 2
24.05 21:45 Верона – Рома 0 : 2
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 14
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 14
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 21 1 6
Уэсли Винисиус
Уэсли Винисиус

Рома

 30 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 32 1 12
