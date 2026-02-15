«Интер» в большинстве вырвал победу над «Ювентусом»

«Интер» на своем поле обыграл «Ювентус» в матче 25-го тура итальянской Серии А — 3:2.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Андреа Камбьясо на 17-й минуте. Спустя 9 минут защитник туринцев забил в ворота соперника и сравнял счет.

На 42-й минуте «Ювентус» остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Пьер Калюлю.

На 76-й минуте миланцев вывел вперед Франческо Эспозито. Гости отыгрались на 83-й минуте, забил Мануэль Локателли.

Победу хозяевам принес Петр Зелиньски на 90-й минуте.

«Интер» (61 очко) одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Серии А. «Ювентус» (46 очков) опустился на пятую позицию в турнирной таблице.