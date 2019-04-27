В субботу, 27 апреля, состоится центральный матч 34-го тура чемпионата Италии. Миланский "Интер" примет уже обеспечивший себе очередное скудетто "Ювентус". Рассказываем, в какой исход верят букмекеры.

За плечами команды Лучано Спаллетти четырехматчевая беспроигрышная серия: две ничьи и две победы. И на этот раз "Интер" считается фаворитом: коэффициент на его победу у БК "Лига Ставок" – 2,40, на успех "Юве" – 3,00, на ничью – 3,20. При этом абсолютное большинство домашних матчей "Интера" (8 из 9) завершались с общим Тоталом меньше 2.5. Букмекеры не ожидают большого количества голов и теперь: коэффициент на "Тотал" меньше 2,5 голов – 1,70. То есть со ставки в тысячу рублей можно выиграть 1700 рублей. Для сравнения "Тотал больше 2,5" – 2,20.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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