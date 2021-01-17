Сегодня, 17 января, состоится матч 18-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» на своем поле примет «Ювентус». Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

В прошлом сезоне туринцы дважды обыграли соперника с общим счетом 4:1. На данный момент «Интер» опережает «Юве» в турнирной таблице серии А на 4 балла.

Следить за матчем «Интер» — «Ювентус» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Интер» — «Ювентус»