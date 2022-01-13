«Интер» вырвал победу у «Ювентуса» в Суперкубке Италии

«Интер» переиграл «Ювентус» в Суперкубке Италии — 2:1. На 25-й минуте Вестон Маккенни вывел туринцев вперед. Перед перерывом Лаутаро Мартинес сравнял счет, реализовав пенальти. Во втором тайме голов забито не было.

Победный мяч на последней минуте дополнительного времени забил нападающий Алексис Санчес.

«Интер» в шестой раз в истории выиграл Суперкубок Италии.