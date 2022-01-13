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Сегодня, 01:33

«Интер» вырвал победу у «Ювентуса» в Суперкубке Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. «Интер» — «Ювентус» — 2:1.
Фото Twitter

«Интер» переиграл «Ювентус» в Суперкубке Италии — 2:1. На 25-й минуте Вестон Маккенни вывел туринцев вперед. Перед перерывом Лаутаро Мартинес сравнял счет, реализовав пенальти. Во втором тайме голов забито не было.

Победный мяч на последней минуте дополнительного времени забил нападающий Алексис Санчес.

«Интер» в шестой раз в истории выиграл Суперкубок Италии.

Италия. Суперкубок.
12 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:1
Ювентус
Голы
Маккенни, 25 (0:1), Мартинес, 35 (1:1), Санчес, 120 (2:1)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 89 ) де Врей Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу Барелла (Видаль, 89 ) Брозович Джеко (Корреа, 76 ) Мартинес (Санчес, 75 ) Перишич (Димарко, 100 )
Ювентус
Перин Де Шильо Кьеллини Алекс Сандру Ругани Маккенни Рабьо Локателли (Бентанкур, 91) Мората (Кин, 88) Бернардески (Артур, 79) Кулушевски (Дибала, 74)
Предупреждения
Джеко 60, Корреа 106, Видаль 118, Санчес 120  -  Бернардески 43, Дибала 105, Ругани 108
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ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
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21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
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 0 : 1
22.12 22:45
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Интер

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