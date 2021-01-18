«Интер» обыграл «Ювентус» и остался на втором месте серии А

«Интер» в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Ювентус» со счетом 2:0.

Отличились Артуро Видаль и Николо Барелла.

После этого матча «Интер» с 40 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидируещего «Милана». «Ювентус» с 33 очками — на пятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Интер» — «Ювентус» — 2:0 (1:0)

Голы: Видаль, 12 (1:0). Барелла, 52 (2:0).

«Интер»: Ханданович, Хакими, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Янг (Дармиан, 72), Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Барелла, Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Кулушевски, 58), Кьеза, Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Рэмси (Бернардески, 58), Мората, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бонуччи, 36. Янг, 60. Мората, 62. Барелла, 67.

Судья: Довери (Италия).

17 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».