«Интер» обыграл «Ювентус» и остался на втором месте серии А
«Интер» в матче 18-го тура чемпионата Италии обыграл «Ювентус» со счетом 2:0.
Отличились Артуро Видаль и Николо Барелла.
После этого матча «Интер» с 40 очками занимает второе место в серии А, столько же очков у лидируещего «Милана». «Ювентус» с 33 очками — на пятой строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
«Интер» — «Ювентус» — 2:0 (1:0)
Голы: Видаль, 12 (1:0). Барелла, 52 (2:0).
«Интер»: Ханданович, Хакими, Шкриньяр, де Фрай, Бастони, Янг (Дармиан, 72), Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Барелла, Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.
«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Бонуччи, Кьеллини, Фработта (Кулушевски, 58), Кьеза, Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Рэмси (Бернардески, 58), Мората, Криштиану Роналду.
Предупреждения: Бонуччи, 36. Янг, 60. Мората, 62. Барелла, 67.
Судья: Довери (Италия).
17 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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