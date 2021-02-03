Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Интером» в юбилейном матче Буффона

«Ювентус» переиграл «Интер» в матче 1/2 финала Кубка Италии (2:1). Лаутаро Мартинес вывел нерадзурри вперед на 9-й минуте встречи, но еще до перерыва Криштиану Роналду оформил дубль. Вторая половина обошлась без голов.

Для 43-летнего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона эта игра стала юбилейной, 1100-й в профессиональном футболе.

Кубок Италии

1/2 финала

«Интер» — «Ювентус» — 1:2 (1:2)

Голы: Мартинес, 9 (1:0). Криштиану Роналду, 26 — с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 35 (1:2).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Фрай, Шкриньяр, Бастони (Сенси, 85), Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Брозович (Пинамонти, 85), Барелла, Санчес, Мартинес.

«Ювентус»: Буффон, Алекс Сандру, де Лигт, Мерих Демирал, Рабьо, Маккенни (Кьеллини, 90), Бентанкур (Артур, 76), Криштиану Роналду (Мората, 77), Куадрадо, Бернардески (Данилу, 69), Кулушевски (Кьеза, 90).

Предупреждения: Мерих Демирал, 14. Янг, 26. Алекс Сандру, 32. Видаль, 38. Криштиану Роналду, 45+2. де Лигт, 47. Артур, 86. Санчес, 90+2. Мората, 90+4.

Судья: Кальварезе.

2 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».