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«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Интером» благодаря голу Дибалы с пенальти

24 октября, 23:44
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«Интер» в домашнем матче чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). На гол Эдина Джеко туринцы ответили точным ударом Пауло Дибалы с пенальти на 89-й минуте встречи.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

«Интер» — «Ювентус» — 1:1 (1:0)

Голы: Джеко, 17 (1:0). Дибала, 89 — с пенальти (1:1).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 72), Мартинес (Санчес, 72).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, Локателли (Артур, 83), Маккенни (Кайю Жорже, 83), Куадрадо (Дибала, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18), Кулушевски (Кьеза, 65).

Предупреждения: Барелла, 40. Алекс Сандру, 44. Перишич, 70. Кьеллини, 90+5.

Судья: Мариани.

24 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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