«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Интером» благодаря голу Дибалы с пенальти
«Интер» в домашнем матче чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). На гол Эдина Джеко туринцы ответили точным ударом Пауло Дибалы с пенальти на 89-й минуте встречи.
Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур
«Интер» — «Ювентус» — 1:1 (1:0)
Голы: Джеко, 17 (1:0). Дибала, 89 — с пенальти (1:1).
«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Хакан Чалханоглу (Гальярдини, 61), Барелла (Весино, 90), Джеко, Перишич (Дюмфрис, 72), Мартинес (Санчес, 72).
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру, Локателли (Артур, 83), Маккенни (Кайю Жорже, 83), Куадрадо (Дибала, 65), Мората, Бернардески (Бентанкур, 18), Кулушевски (Кьеза, 65).
Предупреждения: Барелла, 40. Алекс Сандру, 44. Перишич, 70. Кьеллини, 90+5.
Судья: Мариани.
24 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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Такой себе пенальти поставили. В лучшем повторе на замедлении нога игрока миланцев, которую он поднимал, чиркнула по краю бутсы стопы игрока Юве. Он там еще смотрел долго в этот моник и не разобрал.
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