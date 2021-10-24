«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Интером» благодаря голу Дибалы с пенальти

«Интер» в домашнем матче чемпионата Италии сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1). На гол Эдина Джеко туринцы ответили точным ударом Пауло Дибалы с пенальти на 89-й минуте встречи.

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Такой себе пенальти поставили. В лучшем повторе на замедлении нога игрока миланцев, которую он поднимал, чиркнула по краю бутсы стопы игрока Юве. Он там еще смотрел долго в этот моник и не разобрал.

25.10.2021