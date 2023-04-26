«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии
«Интер» обыграл «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла в Милане.
Автором единственного забитого гола стал защитник Федерико Димарко на 15-й минуте встречи.
Первый матч между командами завершился вничью (1:1). Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии.
Во втором полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина». Первый матч завершился победой «фиолетовых» (2:0). Ответная игра пройдет 27 апреля.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|
2
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|
4
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|
5
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|
6
|Интер
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|
7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|
8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|
9
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|
10
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|
11
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|
12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|
19
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|
20
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
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38 тур
|28.04
|19:30
|
Лечче – Удинезе
|- : -
|28.04
|21:45
|
Специя – Монца
|- : -
|29.04
|16:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|29.04
|19:00
|
Рома – Милан
|- : -
|29.04
|21:45
|
Торино – Аталанта
|- : -
|30.04
|13:30
|
Интер – Лацио
|- : -
|30.04
|16:00
|
Кремонезе – Верона
|- : -
|30.04
|16:00
|
Сассуоло – Эмполи
|- : -
|30.04
|19:00
|
Фиорентина – Сампдория
|- : -
|30.04
|21:45
|
Болонья – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|29
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|22
|1
|0
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