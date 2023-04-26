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26 апреля, 23:56

«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии

Мария Гусева
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«Интер» — «Ювентус».
Фото Global Look Press

«Интер» обыграл «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла в Милане.

Автором единственного забитого гола стал защитник Федерико Димарко на 15-й минуте встречи.

Первый матч между командами завершился вничью (1:1). Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии.

Во втором полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина». Первый матч завершился победой «фиолетовых» (2:0). Ответная игра пройдет 27 апреля.

Италия. Кубок. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Ювентус
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
1
0
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1
 Наполи 31 25 3 3 67-21 78
2
 Лацио 31 18 7 6 49-21 61
3
 Ювентус 31 18 5 8 47-26 59
4
 Милан 31 16 8 7 51-37 56
5
 Рома 31 17 5 9 43-29 56
6
 Интер 31 17 3 11 51-34 54
7
 Аталанта 31 15 7 9 51-36 52
8
 Болонья 31 12 8 11 40-39 44
9
 Торино 31 11 9 11 32-36 42
10
 Удинезе 31 10 12 9 42-39 42
11
 Фиорентина 31 11 9 11 37-36 42
12
 Монца 31 11 8 12 38-43 41
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 Сассуоло 31 11 7 13 38-46 40
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15
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 Специя 31 5 12 14 26-49 27
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