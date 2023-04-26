«Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал Кубка Италии

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«Интер» обыграл «Ювентус» в ответном матче полуфинала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла в Милане.

Автором единственного забитого гола стал защитник Федерико Димарко на 15-й минуте встречи.

Первый матч между командами завершился вничью (1:1). Таким образом, «Интер» вышел в финал Кубка Италии.

Во втором полуфинале встречаются «Кремонезе» и «Фиорентина». Первый матч завершился победой «фиолетовых» (2:0). Ответная игра пройдет 27 апреля.