«Интер» выйдет из борьбы за Кьезу. Клуб не готов удовлетворить финансовые запросы «Фиорентины»
09:58
«Интер» не собирается продолжать попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу, сообщает Calciomercato.
По информации источника, причина в том, что «Фиорентина» требует за 22-летнего итальянца 70 миллионов евро и не намерена снижать цену, в то время как «Интер» не готов платить такую сумму.
На счету Кьезы 7 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за «Фиорентину» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 48 миллионов евро.
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