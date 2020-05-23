«Интер» выйдет из борьбы за Кьезу. Клуб не готов удовлетворить финансовые запросы «Фиорентины»

«Интер» не собирается продолжать попытки приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу, сообщает Calciomercato.

По информации источника, причина в том, что «Фиорентина» требует за 22-летнего итальянца 70 миллионов евро и не намерена снижать цену, в то время как «Интер» не готов платить такую сумму.

На счету Кьезы 7 голов и 5 результативных передач в 26 матчах за «Фиорентину» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 48 миллионов евро.