«Интер» вышел из числа претендентов на Суареса

«Интер» рассматривал возможность подписания нападающего Луиса Суареса летом. Однако миланский клуб отказался от этой идеи из-за возраста игрока, сообщает Tuttosport.

«Атлетико» не предлагает футболисту новый контракт. Действующее соглашение 35-летнего уругвайца с мадридцами рассчитано до конца текущего сезона.

При этом сам Суарес своим приоритетным вариантом рассматривает остаться в чемпионате Испани.

В текущем сезоне нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов и 3 результативные передачи.