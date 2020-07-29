«Интер» выиграл у «Наполи»

«Интер» обыграл «Наполи» в матче 37-го тура чемпионата Италии (2:0). Голы забили Лаутаро Мартинес и Данило Д'Амброзио.

«Интер» вернулся на второе место в турнирной таблице, а «Наполи» остался на 7-м.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

«Интер» — «Наполи» — 2:0 (1:0)

Голы: Д`Амброзио, 11 (1:0). Мартинес, 74 (2:0).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Янг, 80), Д`Амброзио, Бастони, Валеро (Эриксен, 89), Брозович, Барелла, Санчес (Годин, 60), Кандрева (Мартинес, 60), Лукаку (Моузес, 89).

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Гулям, 65), Максимович, Кулибали, Хюсай (Малькюи, 84), Зелиньски (Аллан, 65), Эльмас, Демме, Инсинье, Милик (Кальехон, 84), Политано (Лосано, 75).

Предупреждения: Санчес, 22. Брозович, 45+4. Барелла, 55. Бираги, 76. Лосано, 80.

Судья: Валери.

28 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».