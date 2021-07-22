«Интер» впервые за 26 лет сменил титульного спонсора
09:45
«Интер» объявил о смене титульного спонсора. С предстоящего сезона на футболках будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.
По информации Football Italia, сумма контракта составляет 20 миллионов евро в год.
Напомним, что последние 26 лет (с 1995 года) титульным спонсором «Интера» был производитель автомобильных шин Pirelli.
«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.
?| ANNOUNCEMENT— Inter ??? (@Inter_en) July 21, 2021
A new era has begun ???
Welcome, @socios!#IMMORETHANAFAN | $INTER ? $CHZ pic.twitter.com/sIyvah4i9V
Читайте также
0
Зачет
vs
6
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю