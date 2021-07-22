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«Интер» впервые за 26 лет сменил титульного спонсора

09:45
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«Интер» объявил о смене титульного спонсора. С предстоящего сезона на футболках будет размещен логотип блокчейн-приложения Socios.com.

По информации Football Italia, сумма контракта составляет 20 миллионов евро в год.

Напомним, что последние 26 лет (с 1995 года) титульным спонсором «Интера» был производитель автомобильных шин Pirelli.

«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет.

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