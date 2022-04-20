«Интер» впервые за 11 лет сыграет в финале Кубка Италии

«Интер» обыграл «Милан» (3:0) в полуфинале Кубка Италии и вышел в заключительную часть турнира.

«Интер» вышел в финал Кубка Италии впервые с 2011 года. Тогда «Нерадзурри» стали победителем турнира, обыграв «Палермо» со счетом 3:1.

В финале турнира «Интер» сыграет с победителем пары «Фиорентина» — «Ювентус». Счет после первого матча — 0:1 в пользу туринцев.

Действующим победителем Кубка Италии является туринский клуб.