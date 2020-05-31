«Интер» включил в сделку с «ПСЖ» пункт против продажи Икарди в другой итальянский клуб

«Интер» включил в сделку с «ПСЖ» по выкупу форварда Мауро Икарди особый пункт, направленный против дальнейшей продажи аргентинца в «Ювентус», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Парижский клуб должен будет заплатить миланцам более 15 миллионов евро, если в ближайшие 12 месяцев нападающий окажется в Турине.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Интер» окончательно согласовали выкуп 27-летнего аргентинца. Парижане заплатят 50 миллионов евро плюс 7-8 миллионов бонусов.

Форвард провел сезон-2019/20 в «ПСЖ» на правах аренды. Он сыграл 31 матч, забил 20 мячей и сделал 4 результативные передачи.