«Интер» обыграл «Верону» благодаря голу Аслани с пенальти

«Интер» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал Кристьян Аслани, который реализовал пенальти на 9-й минуте.

«Интер» набрал 74 очка и сохраняет второе место в серии А. Отставание команды от лидирующего «Наполи» за три тура до окончания чемпионата составляет три балла. «Верона» с 32 баллами занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

Следующий матч в серии А клуб из Милана проведет 11 мая против «Торино». «Верона» в этот же день встретится с «Лечче».