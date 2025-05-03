Футбол
3 мая, 23:36

«Интер» обыграл «Верону» благодаря голу Аслани с пенальти

Алина Савинова
Кристьян Аслани (слева) и Хоакин Корреа (рядом справа).
Фото Reuters

«Интер» одержал победу над «Вероной» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Автором единственного гола в игре стал Кристьян Аслани, который реализовал пенальти на 9-й минуте.

«Интер» набрал 74 очка и сохраняет второе место в серии А. Отставание команды от лидирующего «Наполи» за три тура до окончания чемпионата составляет три балла. «Верона» с 32 баллами занимает 15-ю позицию в турнирной таблице.

Следующий матч в серии А клуб из Милана проведет 11 мая против «Торино». «Верона» в этот же день встретится с «Лечче».

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.
03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Верона

Футбол
ФК Верона
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
