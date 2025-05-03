Матч «Интер» — «Верона» пройдет в 35-м туре чемпионата Италии в субботу, 3 мая. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция пройдет на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21.40, за пять минут до стартового свистка. Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Верона» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Италии. Серия А. 35-й тур.

03 мая, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Перед игровым днем после 34 туров серии А «Интер» с 71 очком занимал второе место в таблице, предыдущим соперником миланцев была «Рома» (0:1). У «Вероны» — 32 очка и 16-я строчка в чемпионате, «мастифы» в предыдущем туре уступили «Кальяри» (0:2).