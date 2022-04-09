«Интер» — «Верона»: видеообзор матча серии А

«Интер» на своем поле переиграл «Верону» в матче 32-го тура чемпионата Италии со сетом 2:0.

Голами в составе победителей отметились нападающий Николо Барелла и форвард Эдин Джеко.

«Интер», набрав 66 очков, вышел на второе место в турнирной таблице серии А и отстает от лидирующего «Милана» на один балл.