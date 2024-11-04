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«Интер» победил «Венецию», Мартинес забил единственный гол

Сергей Разин
корреспондент
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3 ноября. «Интер» обыграл «Венецию» (1:0).
Фото Global Look Press

«Интер» в матче 11-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес. На 51-й минуте ВАР отменил гол Генриха Мхитаряна из-за офсайда, а на 90+8-й минуте — гол гостей из-за игры рукой.

После этого матча «Интер» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Венеция» с 8 очками — на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 11-й тур
03 нояб, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Венеция

ФК Венеция
ФК Интер (Интернационале)
Серия А
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
12
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
13
 Эмполи 10 2 5 3 7-9 11
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 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Комо 10 2 3 5 12-21 9
16
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
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 Монца 11 1 5 5 10-14 8
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 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
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