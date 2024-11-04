«Интер» победил «Венецию», Мартинес забил единственный гол

«Интер» в матче 11-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес. На 51-й минуте ВАР отменил гол Генриха Мхитаряна из-за офсайда, а на 90+8-й минуте — гол гостей из-за игры рукой.

После этого матча «Интер» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Венеция» с 8 очками — на 18-й строчке.