«Интер» ведет переговоры с Мертенсом

«Интер» планирует подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса и уже начал с ним переговоры, сообщает Corriere dello Sport.

Cпортивный директор миланского клуба Джузеппе Маротта уже несколько раз связывался с бельгийским форвардом, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Контракт Мертенса с «Наполи» подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В подписании 32-летнего игрока также заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за «Наполи», забив 12 голов и отметившись 6 голевыми передачами.