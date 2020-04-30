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«Интер» ведет переговоры с Мертенсом

10:16
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«Интер» планирует подписать нападающего «Наполи» Дриса Мертенса и уже начал с ним переговоры, сообщает Corriere dello Sport.

Cпортивный директор миланского клуба Джузеппе Маротта уже несколько раз связывался с бельгийским форвардом, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.

Контракт Мертенса с «Наполи» подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В подписании 32-летнего игрока также заинтересованы «Челси» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне нападающий провел 29 матчей за «Наполи», забив 12 голов и отметившись 6 голевыми передачами.

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