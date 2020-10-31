«Интер» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Пармой»
«Интер» на своем поле смог свести вничью матч 6-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Встреча закончилась со счетом 2:2.
Причем миланцы сравняли счет уже в добавленное ко второму тайму время.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Интер» — «Парма» — 2:2 (0:0)
Голы: Жервинью, 46 (0:1). Жервинью, 62 (0:2). Брозович, 64 (1:2). Перишич, 90+2 (2:2).
«Интер»: Ханданович, Коларов, Дармиан (Пинамонти, 68), Раноккиа, де Фрай, Эриксен (Видаль, 58), Гальярдини (Брозович, 58), Барелла (Янг, 78), Хакими (Наингголан, 78), Перишич, Мартинес.
«Парма»: Сепе, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Балог, Куцка, Куртич (Сиприен, 74), Грасси (Бругман, 84), Эрнани, Жервинью (Зом, 74), Корнелиус (Инглезе, 46).
Предупреждения: Эрнани, 23. Раноккиа, 67.
Судья: Пайретто (Италия).
31 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/