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«Интер» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Пармой»

21:57
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«Интер» на своем поле смог свести вничью матч 6-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Встреча закончилась со счетом 2:2.

Причем миланцы сравняли счет уже в добавленное ко второму тайму время.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Интер» — «Парма» — 2:2 (0:0)

Голы: Жервинью, 46 (0:1). Жервинью, 62 (0:2). Брозович, 64 (1:2). Перишич, 90+2 (2:2).

«Интер»: Ханданович, Коларов, Дармиан (Пинамонти, 68), Раноккиа, де Фрай, Эриксен (Видаль, 58), Гальярдини (Брозович, 58), Барелла (Янг, 78), Хакими (Наингголан, 78), Перишич, Мартинес.

«Парма»: Сепе, Якопони, Гальоло, Пеццелла, Балог, Куцка, Куртич (Сиприен, 74), Грасси (Бругман, 84), Эрнани, Жервинью (Зом, 74), Корнелиус (Инглезе, 46).

Предупреждения: Эрнани, 23. Раноккиа, 67.

Судья: Пайретто (Италия).

31 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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