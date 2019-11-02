«Интер» в добавленное время победил «Болонью». Лукаку реализовал пенальти

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимал «Интер». Гости вырвали победу в дополнительное время — 2:1. Решающий мяч с пенальти забил нападающий Ромелу Лукаку.

«Интер» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, правда, «Ювентус» имеет матч в запасе и отстает на 2 очка.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Болонья» — «Интер» — 1:2 (0:0)

Голы: Сориано, 59 (1:0). Лукаку, 75 (1:1). Лукаку, 90+1 — с пенальти (1:2).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Поли (Медель, 72), Сориано (Джемаили, 76), Сванберг, Паласио, Крейчи, Сансоне (Сантандер, 84), Орсолини.

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Кандрева, 74), Шкриньяр, Бастони, Брозович, Лазаро (Политано, 85), Гальярдини (Весино, 72), Барелла, Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Брозович, 35. Данилу Ларанжейра, 41. Гальярдини, 73. Шкриньяр, 77. Бани, 81. Весино, 86. Медель, 90+4.

Судья: Ла Пенна (Италия).

2 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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