«Интер» в добавленное время победил «Болонью». Лукаку реализовал пенальти
В матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» принимал «Интер». Гости вырвали победу в дополнительное время — 2:1. Решающий мяч с пенальти забил нападающий Ромелу Лукаку.
«Интер» набрал 28 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, правда, «Ювентус» имеет матч в запасе и отстает на 2 очка.
Чемпионат Италии. Серия А
11-й тур
«Болонья» — «Интер» — 1:2 (0:0)
Голы: Сориано, 59 (1:0). Лукаку, 75 (1:1). Лукаку, 90+1 — с пенальти (1:2).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Поли (Медель, 72), Сориано (Джемаили, 76), Сванберг, Паласио, Крейчи, Сансоне (Сантандер, 84), Орсолини.
«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги (Кандрева, 74), Шкриньяр, Бастони, Брозович, Лазаро (Политано, 85), Гальярдини (Весино, 72), Барелла, Лукаку, Мартинес.
Предупреждения: Брозович, 35. Данилу Ларанжейра, 41. Гальярдини, 73. Шкриньяр, 77. Бани, 81. Весино, 86. Медель, 90+4.
Судья: Ла Пенна (Италия).
2 ноября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/