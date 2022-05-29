«Интер» в ближайшие дни объявит о продлении контракта с Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 46-летний итальянец подпишет контракт до лета 2024 года с опцией продления на еще один сезон. Руководство клуба объявит о новом соглашении в ближайшие дни.

Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в серии А и стал обладателем Кубка Италии.