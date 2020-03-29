«Интер» утратил интерес к Видалю

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль уже не входит в трансферные планы «Интера». Как утверждает El Mundo Deportivo, ранее видеть чилийского хавбека в своей команде хотел главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте.

Он лично общался с Видалем в январе по вопросу перехода игрока, но трансфер так и не состоялся. Однако после этого все контакты и Конте, и «Интера», в целом, с Видалем прекратились, и возобновляться не будут.

В сезоне-2019/20 Видаль провел за «Барселону» 34 матча, на его счету 6 голов и 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 32-летнего чилийца в 14 миллионов евро.